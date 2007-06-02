Ющенко назначил нового генпрокурора

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ “О возобновлении действия Указа Президента Украины от 4 ноября 2005 года № 1542”.

Как говорится в размещенном на официальном сайте главы государства документе, этим указом возобновлено действие Указа Президента Украины от 4 ноября 2005 года № 1542 «О назначении А.МЕДВЕДЬКО Генеральным прокурором Украины».

В связи с этим признан утратившим силу Указ Президента Украины от 24 мая 2007 года № 470 «О временном исполнении обязанностей Генерального прокурора Украины».