Винский: закончился ли уже кризис?

Фракции “Наша Украина” и БЮТ завтра имеют намерение встретиться с Президентом Украины Виктром ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил народный депутат Иосиф ВИНСКИЙ.

В частности, по его словам, встреча состоится в 10.00. После этого в 14.00 состоятся съезды БЮТ и “Нашей Украины”. И.ВИНСКИЙ отметил, что сегодняшнее голосование по ряду важных вопросов не значит, что политический киризис уже полностью урегулирован. «Я бы не был таким оптимистом», - сказал народный депутат, отвечая на вопрос, разрешён ли уже политический кризис.

Он также выразил надежду, что уже в ближайшее время удастся решить вопрос о досрочном прекращении полномочий народных депутатов от БЮТ и “Нашей Украины” в связи с подачей заявлений о выходе из фракций.