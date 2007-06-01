Наша Украина и Блок Тимошенко передали в ВР заявления-2

Фракции «Наша Украина» и Блок Юлии Тимошенко передали председателю на заседании первому заместителю председателя Верховной Рады Адаму МАРТЫНЮКУ сообщения о выходе народных депутатов из состава фракций.

Как сообщил на заседании лидер фракции «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО, есть 60 заявлений о выходе народных депутатов из фракции, а 5 народных депутатов сейчас находятся в командировке.

Представитель фракции БЮТ Иосиф ВИНСКИЙ также сообщил, что передал такое сообщение А.МАРТЫНЮКУ. Он не назвал количество переданных заявлений БЮТ, но согласно документам, которые есть в парламенте, таких заявлений 106.

В ответ А.МАРТЫНЮК, закрывая заседание, отметил, что «ещё никто никуда не идёт», комментируя выход из фракций народный депутатов. Он закрыл сегодняшнее вечернее заседание и сообщил, что в понедельник, 4 июня, состоится заседание согласительного совета лидеров фракций парламента.