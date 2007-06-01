Мартынюк предложил ЦИК выбрать руководство, не выходя из парламента
22:55, 01 июня 2007Политика
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Нужны председатель, зам и секретарь
Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК предложил новоизбранным членам Центральной избирательной комиссии провести свое первое заседание и избрать руководство.
Как передает корреспондент УНИАН, с таким предложением А.МАРТЫНЮК выступил во время заседания парламента.
В частности, А.МАРТЫНЮК отметил, что первое заседание членов ЦИК должно состояться в ВР на третьем этаже.
В частности, должны быть избраны председатель ЦИК, его заместитель и секретарь ЦИК.
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