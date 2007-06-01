Мартынюк предложил ЦИК выбрать руководство, не выходя из парламента

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК предложил новоизбранным членам Центральной избирательной комиссии провести свое первое заседание и избрать руководство.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким предложением А.МАРТЫНЮК выступил во время заседания парламента.

В частности, А.МАРТЫНЮК отметил, что первое заседание членов ЦИК должно состояться в ВР на третьем этаже.

В частности, должны быть избраны председатель ЦИК, его заместитель и секретарь ЦИК.