Генпрокурор: кадровые перемены не окончены

Восстановленный в должности генерального прокурора Александр МЕДВЕДЬКО назначил своим первым заместителем Виктора ШЕМЧУКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил после представления его на должности генерального прокурора. А.Медведько сказал, что уже подписал соответствующий приказ.

Он также заявил, что будут другие кадровые изменения в Генеральной прокуратуре, добавив при этом, что «кадровых революций не будет».

А.Медведько сказал, что основной задачей на должности генпрокурора будет стабилизировать ситуацию вокруг ГПУ, поскольку, по его словам, в последнее время она была несколько негативной.

Также он пообещал, что ГПУ будет работать исключительно в правовом поле. А.Медведько сказал, что завтра он проведет рабочее совещание с руководством Генеральной прокуратуры.