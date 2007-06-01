ВР досрочно прекратила полномочия ЦИК

"За" проголосовали 409 депутатов

Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия членов Центральной избирательной комиссии. Как передает корреспондент УНИАН, «за» соответствующее постановление проголосовали 409 народных депутатов из 423 зарегистрированных в сессионном зале. В частности, ВР досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК. От должностей членов Центризбиркома освобождены Ярослав ДАВЫДОВИЧ, Юрий ДОНЧЕНКО, Сергей ДУБОВИК, Валентина ЗАВАЛЕВСКАЯ, Игорь КАЧУР, Андрей МАГЕРА, Михаил ОХЕНДОВСКИЙ, Анатолий ПИСАРЕНКО, Бронислав РАЙКОВСКИЙ, Марина СТАВНИЙЧУК, Жанна УСЕНКО-ЧОРНАЯ, Александр ЧУПАХИН и Валерий ШЕЛУДЬКО. Согласно постановлению, на освобожденных членов Центризбиркома распространяются гарантии, предусмотренные законом Украины “О государственной службе”.

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