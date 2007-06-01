Оппозиция и коалиция согласовали членов ЦИК (список)
21:50, 01 июня 2007Политика
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Фамилии раздали депутатам
Коалиция и оппозиция согласовали все 15 кандидатур, которые будут предложены на должности членов Центральной избирательной комиссии.
Как передает корреспондент УНИАН, в частности в списке, распространенном среди народных депутатов, от коалиции будут предлагаться Тамара АСТАХОВА, Юрий ДОНЧЕНКО, Юрий ДАНИЛЕВСКИЙ, Татьяна ЛУКАШ, Михаил ОХЕНДОВСКИЙ, Бронислав РАЙКОВСКИЙ, Александр ЧУПАХИН и Александра ШЕЛЕСТОВА. От опозиции будут предлагаться Владимир ШАПОВАЛ, Жанна УСЕНКО-ЧОРНАЯ, Андрей МАГЕРА, Владимир ШЕЛУДЬКО, Анатолий ПИСАРЕНКО, Юлия ШВЕЦ и Игорь ЖИЛЕНКО.
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