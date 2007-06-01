Ющенко и Янукович согласовали кандидатуру председателя ЦИК

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ согласовали кандидатуру представителя президента в Конституционном Суде Владимира ШАПОВАЛА на должность председателя Центризбиркома.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на свои источники.

При этом, по словам собеседника, есть договоренность, что в составе ЦИК восемь человек будут представлять коалицию, а семь – оппозицию.

"Поскольку Шаповал считается человеком со стороны Президента, то решено, что коалиция получит восемь мест в ЦИК, тогда как оппозиция - семь", - сказал собеседник.

Поскольку председателя ЦИК избирают из его членов, где преимущество имеют представители коалиции, то кандидатура В.ШАПОВАЛА будет избрана исключительно в результате договоренностей между Президентом и премьером, сообщил собеседник.

По состоянию на 20.50 в Верховную Раду прибыл В.ШАПОВАЛ.

Между тем, по некоторой информации, членом ЦИК также станет Елена ЛУКАШ.