Украину ждут потрясения вплоть до следующих президентских выборов

Председатель Народной партии Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что Украину до 2010 года ожидают потрясения и длительное политические противостояния.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня на пресс-конференции в Житомире.

"Нас ожидают потрясения, периодические противостояния до января 2010 года, то есть, до той поры, пока будет избран Президент Украины", - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, "до тех пор общество уже будет подготовлено к сильной руке, и потому, кто станет Президентом, стоит будет сказать только какие изменения нужно внести в Конституцию".

По мнению лидера Народной партии, "под одну личность тогда выстроится вся политическая система Украины".

Он также назвал три качества, которые, по его мнению, необходимы будут новоизбранному Президенту.

"Хорошо будет для Украины, если эта личность будет знать, как распорядиться этими полномочиями и будет иметь ответственность, иметь совесть и стыд - те качества, которые должны быть свойственны политику, особенно в наших украинских условиях", - сказал В.ЛИТВИН.

Он также выразил убеждение, что 30 сентября - не последний срок парламентский выборов.

"Относительно срока выборов, то 30 сентября - это, наверно, не последний срок. Будут сложные, тяжелые закрытые переговоры, будут жертвы тех или иных фигур властных для того, чтобы они вышли на приемлемый результат", - сообщил политик. При этом он отметил, что выборы состоятся обязательно в этом году и их Украине не обойти.

"Понятно, что выборы будут в 2007-ом году, понятно, что без выборов страна из этого противостояния не выйдет", - добавил В.ЛИТВИН.