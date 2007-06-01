У КПУ идея: всех уволить и отдать страну лидерам фракций

Нардеп из КПУ, некогда председатель ВР Александр Ткаченко предлагает уволить все руководство страны, чтобы Украиной правили лидеры 5 депутатских фракций нынешнего парламента. Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, он заявил, выступая в парламенте.

«Давайте мы придем к консенсусу и откажемся от выборов, но давайте договоримся так: руководство парламента подает в отставку, руководство Кабмина подает в отставку, Президент тоже подает в отставку, садятся 5 руководителей депутатских фракций, мы с вами находим общий язык… и мы с вами решаем судьбу Украины», - сказал Ткаченко.

По его словам, в условиях существования парламентско-президентской республики нардепы самостоятельно смогут договориться о внесении изменений в Конституцию, согласно которым парламент будет избирать Президента, Рада сможет избрать нового председателя парламента и Кабмин, а также по два заместителя к каждому руководителю фракций.

«Я думаю, что нам не надо будет тратить средства на то о чем говорится сегодня. Нам не надо будет насиловать украинский народ», - сказал Ткаченко.

По его словам, народ не пойдет на выборы, хотя бы потому, что будет собирать урожай на полях, вдвое меньше чем обычно. «Голодный человек о будущем не думает и надо помнить об этом», - подчеркнул депутат.