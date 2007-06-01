Янукович: договорённости тройки будут выполнены

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что будут выполнены все пункты «совместного заявления трех».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с представителями дипломатических миссий, отметив, что «мы будем придерживаться всех наших договоренностей».

При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил, что происходит сложный процесс согласования позиций в парламенте. «Он (процесс – УНИАН) идет естественно», - считает премьер. По его словам, «без разногласий взглядов, без парламентского процесса обсуждения и принятия решений не обойдется».

В то же время, сказал В.ЯНУКОВИЧ, процесс принятия законопроектов «можно ускорить на столько, на сколько это возможно», главное, “чтобы эти решения были подписаны Президентом Украины”. Премьер-министр также выразил надежду, что представители оппозиции в ближайшее время также выполнят свои обязательства относительно создания правовых оснований для проведения досрочных выборов.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ отметил, что практически все пункты совместного заявления выполняются и «думаю, будут выполнены полностью».

В то же время он отметил, что за два дня принять все необходимые законопроекты невозможно.

Кроме того, А.МОРОЗ отметил, что обеспокоенность вызывает вмешательство в работу судебных и правоохранительных органов. «До тех пор, пока не избавимся от вмешательства в деятельность судебных и правоохранительных органов, мы не можем говорить о выполнении заявления и о правовом обеспечении досрочных выборов», - заявил он.

Вместе с тем, А.МОРОЗ добавил, что он не скрывает, что “не является сторонником досрочных выборов”. Впрочем, отметил председатель ВР, когда будут правовые основания, то СПУ примет участие в этих выборах. При этом он выразил убеждение, что политические силы, входящие в коалицию национального единства, победят во время этих выборов.

А.МОРОЗ также отметил, что его удивляют высказывания представителей оппозиции, что, мол, Президент Украины только на два дня разрешил был парламенту работать. «Это он вам может разрешил», а парламент будет работать до тех пор, пока новоизбранные народные депутаты не принесут присягу, - сказал А.МОРОЗ. «Парламенту он (Президент Украины – УНИАН) разрешать или не разрешать работать не имеет права», - подчеркнул председатель ВР.