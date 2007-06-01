90% нынешних членов ЦИК будут в ее новом составе

17:08, 01 июня 2007
Политика
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Об этом сообщил Александр Мороз

Мороз90% нынешних членов Центральной избирательной комиссии будут в ее новом составе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ в интервью журналистам.

Он не ответил на вопрос, кто может стать председателем ЦИК, напомнив, что согласно законодательству, председатель ЦИК избирается на заседании членами комиссии.

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