90% нынешних членов ЦИК будут в ее новом составе

90% нынешних членов Центральной избирательной комиссии будут в ее новом составе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ в интервью журналистам.

Он не ответил на вопрос, кто может стать председателем ЦИК, напомнив, что согласно законодательству, председатель ЦИК избирается на заседании членами комиссии.