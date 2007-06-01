Янукович заявляет, что Ющенко вернёт Медведько в кресло Генпрокурора

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен принять решение о восстановлении Александра МЕДВЕДЬКО в должности генерального прокурора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с представителями дипломатических миссий, аккредитованных в Украине.

По его словам, выполнять совместное заявление должны обе стороны. В.ЯНУКОВИЧ отметил: «Для нас важно и принципиально возвращение в правовое поле и разблокирование работы Генеральной прокуратуры». «Единственный легитимный законный генеральный прокурор – это господин МЕДВЕДЬКО», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, у него с Президентом Украины «состоялась дискуссия на эту тему, и он (В.ЮЩЕНКО) согласился с этим». «Насколько мне известно, он уже подписал необходимые указы, чтобы вернуться в правовое поле», - сообщил В.ЯНУКОВИЧ.

По словам премьера, ожидается, что эти указы будут обнародованы сегодня.