5 депутатов объявили себя свободными
В парламенте создано межфракционное объединение
|Дмитрий Выдрин
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время вечернего пленарного заседания сообщил народный депутат, член фракции БЮТ Алексей ДАНИЛОВ.
По его словам, в межфракционное объединение вошли 5 народных депутатов – Любовь СТАСИВ, Дмитрий ВЫДРИН, Сергей ПОТИМКОВ, Владимир КУРИННЫЙ и А.ДАНИЛОВ.
Депутат также подчеркнул, что в ВР должна функционировать демократическая оппозиция европейского образца. «Мы одинаково критически относимся к деструктивным и незаконным действиям как правящей коалиции, так и оппозиции. Мы являемся принципиальными сторонниками парламентской демократии, и потому выступаем категорически против попытки любого ее разрушения», - сказал А.ДАНИЛОВ. Он также подчеркнул, что все вопросы в ВР должны решаться исключительно исходя из Конституции Украины и законов.