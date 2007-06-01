5 депутатов объявили себя свободными

В Верховной Раде Украины создано межфракционное депутатское объединение «Свободный демократ».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время вечернего пленарного заседания сообщил народный депутат, член фракции БЮТ Алексей ДАНИЛОВ.

По его словам, в межфракционное объединение вошли 5 народных депутатов – Любовь СТАСИВ, Дмитрий ВЫДРИН, Сергей ПОТИМКОВ, Владимир КУРИННЫЙ и А.ДАНИЛОВ.

Депутат также подчеркнул, что в ВР должна функционировать демократическая оппозиция европейского образца. «Мы одинаково критически относимся к деструктивным и незаконным действиям как правящей коалиции, так и оппозиции. Мы являемся принципиальными сторонниками парламентской демократии, и потому выступаем категорически против попытки любого ее разрушения», - сказал А.ДАНИЛОВ. Он также подчеркнул, что все вопросы в ВР должны решаться исключительно исходя из Конституции Украины и законов.