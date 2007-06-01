Янукович говорит, что выполнил обязательства перед Ющенко на 100%

Правительство выполнило все обязательства, предусмотренные в совместном заявлении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА и председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время встречи с министром иностранных дел Словакии Яном КУБИШЕМ.

«Правительство уже выполнило 100% того, что должно было сделать. Уже приняли закон об изменениях в бюджет, который предусматривает финансирование досрочных выборов, рассмотрены главные вопросы – кое-что принято в первом чтении, и те разногласия, которые есть, будут решаться в парламенте методом голосования», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, «процесс идет сложно, но продвигается вперед». Премьер высказал предположение, что сегодня будет «рассмотрена и решена основная часть вопросов».

«Мне трудно отвечать за парламент, но настолько, насколько мы можем на этот процесс влиять, мы это делаем», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.