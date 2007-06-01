Общий забор - единственное, что сближает Гелетея с Цушко

Начальник Государственного управления охраны Украины Валерий ГЕЛЕТЕЙ опровергает информацию о своей причастности к покушению на министра внутренних дел Василия ЦУШКО и считает ее политическим шантажом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ГЕЛЕТЕЙ сказал, комментируя журналистам соответствующее заявление одного из представителей коалиции.

Он отметил, что «это политический шантаж, политическое давление» на него как на руководителя Управления государственной охраны “с целью провокаций”.

«У нас забор общий, это единственное, что может быть у меня близким к министру. Я не видел министра ЦУШКО после того, как мы с ним общались в Генеральной прокуратуре», - сказал В.ГЕЛЕТЕЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 июня, народный депутат Украины, член фракции СПУ, Евгений ФИЛИНДАШ во время утреннего заседания ВР заявил, что информация о преднамеренном отравлении министра внутренних дел В.ЦУШКО отвечает действительности.

Е.ФИЛИНДАШ заявил, что ему лично известно, что В.ЦУШКО был отравлен, и известны уже и организаторы этого инцидента. «Организаторы также известны, они находятся на небезызвестной улице в центре Киева, неподалеку от Верховной Рады», - сказал народный депутат.

Е.ФИЛИНДАШ также заявил, что уже точно известно, как именно планировалось это отравление и как оно осуществлялось. «Известна уже и сама причина такого отравления», - сказал он.

По его словам, это связано с тем, что в кризисной ситуации МВД осталось единственным силовым органом, который отказался подчиняться давлению со стороны Секретариата Президента.

25 мая и.о. генерального прокурора Виктор ШЕМЧУК заявил, что Служба безопасности Украины ведет расследование уголовного дела в отношении министра внутренних дел В.ЦУШКО за превышение служебных полномочий.

30 мая начальник Департамента связей с общественностью МВД Украины Константин СТОГНИЙ на брифинге сообщил, что В.ЦУШКО находится в госпитале МВД с инфарктом.

В тот же день адвокат Татьяна МОНТЯН заявила, что болезнь у министра внутренних дел В.ЦУШКА вызвало отравление. По словам Т.МОНТЯН, "он (В.ЦУШКО) знает, кто его отравил и почему, и я озвучу эту версию, если он не выживет. Он был полумертвый в понедельник. Я его видела собственными глазами".