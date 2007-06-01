Мартынюк хочет отложить закон о выборах на 2 недели... из-за БЮТ

В заседании Верховной Рады V созыва объявлен перерыв до 16.00.

Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель председателя ВР Украины Адам МАРТІНЮК отметил, что сейчас проходит заседание Согласительного совета, где речь идет о том, имеет ли право сегодня парламент рассматривать во втором чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О выборах народных депутатов Украины» и некоторые другие законодательные акті Украины» (о порядке проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины и замещении народных депутатов Украины, полномочия которых были досрочно прекращены).

По его словам, фракция БЮТ выступает против такого голосования сегодня.

А.МАРТЫНЮК напомнил, что законопроект, который принимался в первом чтении, в тот же день может быть проголосован и во втором чтении, если нет возражений, а «возражения есть у фракции БЮТ».

Он отметил, что в таком случае, «значит, будем голосовать по нему через две недели».