Винский сознался: он не писал заявление о сложении полномочий

Народный депутат V созыва Иосиф ВИНСКИЙ готов сложить с себя депутатские полномочия сразу после того, как будет принято соответствующее решение относительно депутатов фракции БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.

«Как только будет принято решение по статусу депутатов от фракции БЮТ, я также лично по отдельной процедуре приму соответствующее решение», - сказал он.

И.ВИНСКИЙ отметил, что таким же образом намерен поступить и народный депутат Галина ГАРМАШ.

Он отметил, что является командным человеком, потому и в дальнейшем будет делать все, что делают депутаты от БЮТ.

Как известно, И.ВИНСКИЙ и Г.ГАРМАШ были избраны в Верховную Раду по списку СПУ, но позже были исключены из фракции этой политической силы, поскольку их взгляды расходились с действиями руководства СПУ.