БЮТ отказывается выполнить требование Мороза

Члены фракции БЮТ не будут писать письменные сообщения на имя председателя Верховной Рады о существующих заявлениях о выходе из фракции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил народный депутат V созыва, член фракции БЮТ Андрей ШКИЛЬ, комментируя заявление председателя Регламентного комитета ВР Александра ЕФРЕМОВА о необходимости написания такого сообщения.

А.ШКИЛЬ отметил, что норма регламента ВР о письменном сообщении не касается заявлений о выходе из фракций. Он выразил убеждение, что таким образом умышленно затягивается оглашение соответствующих заявлений депутатов.

Ранее Александр МОРОЗ отметил, что согласно Регламенту ВР, депутат подает личное письменное заявление в аппарат парламента о выходе из фракции, оно регистрируется, и должно быть подано письменное сообщение об этом лично от народных депутатов председателю на заседании ВР.

«Кто подал эти заявления, напишите эти сообщения, и я тогда объявлю», - сказал А.МОРОЗ.