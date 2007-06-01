Регионал Стоян не хочет быть ”придатком партийного лидера”

Выступая с парламентской трибуны, народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов Александр Стоян заявил, что регионалы, как и ранее, не собираются поддерживать введение императивного мандата.

«Мы не можем голосовать за императивный мандат. Во-первых, потому что это осуждает ПАСЕ, во-вторых, потому что это незаконно и, в-третьих, мы не можем голосовать, потому что тогда депутат превращается в придаток партийного лидера», - цитирует депутата пресс-служба Партии регионов. Стоян призвал других парламентариев не голосовать за введение императивного мандата.

Кроме того, парламентарий сослался на резолюцию ПАСЕ, в которой отмечается, что «Ассамблея подтверждает свою позицию о том, что отзыв своих представителей политическими партиями (императивный мандат) является неприемлемым в демократическом государстве».