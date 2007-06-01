Давыдович соглашается только на кресло главы ЦИК

Народный депутат пятого созыва, бывший член Центральной избирательной комиссии Руслан КНЯЗЕВИЧ сообщил, что оппозиция согласовала свои кандидатуры в Центризбиркоме. Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "Народный Союз Наша Украина", об этом Р.КНЯЗЕВИЧ сказал в интервью "Газеті 24".

По словам депутата, "от нас остаются прежние члены ЦИК - Андрей МАГЕРА, Жанна УСЕНКО-ЧОРНА, Анатолий ПИСАРЕНКО, Валерий ШЕЛУДЬКО. Кроме них, нужно еще три человека. Одного кандидата подает наша фракция, двух других - БЮТ. Мы уже подали Сергея СЛАБЕНКО. БЮТ подает кандидатуру Юлии ШВЕЦ и своего депутата Игоря ЖИДЕНКО".

На вопрос относительно кандидатуры председателя комиссии, Р.КНЯЗЕВИЧ ответил, что ее согласовывают только Президент и премьер. “Они обсуждают и Ярослава ДАВЫДОВИЧА, и Владимира РАДЧЕНКО, и Михаила РЯБЦА. Но, я думаю, что это не те кандидатуры. Если бы она была согласована, то вопрос уже бы решился”, - сказал он. При этом Р.КНЯЗЕВИЧ отметил, что действующий председатель ЦИК Я.ДАВЫДОВИЧ соглашается только на должность председателя комиссии.

Как сообщал УНИАН, согласно договоренностям руководителей государства, персональный состав ЦИК должен быть сменен.

Планируется, что 7 членов ЦИК должны быть назначены от членов коалиции, 7 – от оппозиции и 1 согласованная кандидатура между всеми политическими силами.