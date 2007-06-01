Чорновил приготовил выпивку

Член фракции Партии регионов Тарас Чорновил сегодня отмечает День рождения. Как заявил газете "Сегодня"именинник, он пригласил старых друзей и коллег в кабинет в парламентском комитете. Гостей Чорновил будет потчевать бутербродиками и приготовил для них выпивку.

«Дома День рождения отмечать не буду – у нас не заведено. В семье больше любим такие праздники, как Рождество, Крещение, Пасха», - поделился Чорновил.

Насчет подарков именинник сказал, что ему обычно преподносят книги или иконы. «В прошлом году Виктор Янукович подарил мне старинную икону с горы Афон», - рассказал он. Кстати, источники в окружении премьера говорят, что тот снова поздравит депутата.

«А ребенок обычно рисует мне что-нибудь на День рождения или дарит аппликации», - сказал нардеп.