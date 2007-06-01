Мороз среди 168 заявлений увидел ”сомнительного содержания документы”

Председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр МОРОЗ обещает обнародовать заявления депутатов – членов «Нашей Украины» и БЮТ о выходе из фракций после того, как они будут подтверждены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пленарного заседания парламента, комментируя требование оппозиционеров обнародовать соответствующие заявления.

А.МОРОЗ отметил, что согласно Регламенту ВР, депутат подает личное письменное заявление в аппарат парламента о выходе из фракции, оно регистрируется, и должно быть подано письменное сообщение об этом лично от народных депутатов председателю на заседании ВР.

«Кто подал эти заявления, напишите эти сообщения, и я тогда объявлю», - сказал А.МОРОЗ.

В то же время он отметил, что сегодня ознакомился с соответствующими заявлениями депутатов-оппозиционеров и обнаружил, что на некоторых из них нет личных подписей народных депутатов. «Кроме того, там есть сомнительного содержания документы», - сказал А.МОРОЗ.

Он обратился к депутатам-оппозиционерам с просьбой исправить эти ошибки, и при этом выразил убеждение, что 151 заявление, без сомнения, существует. При этом А.МОРОЗ сказал, что среди этих заявлений есть заявления тех народных депутатов, которые позже отказались от выхода из фракций.

Как сообщал УНИАН, 31 мая фракции «Наша Украина» и БЮТ зарегистрировали в аппарате Верховной Рады заявления о выходе своих народных депутатов из фракций.

По словам лидера фракции “Наша Украина” Вячеслава КИРИЛЕНКО, зарегистрированы 62 заявления от фракции «Наша Украина» и 106 - от фракции БЮТ, а в целом зарегистрировано 168 заявлений.

Сегодня, 1 июня, фракции «Наша Украина» и БЮТ обратились к А.МОРОЗУ с требованием обнародовать эти заявления.