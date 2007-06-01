Партия Кинаха играет на нервах Нашей Украины

Партия промышленников и предпринимателей не собирается давать согласие на „обнуление” избирательного списка блока «Наша Украина» на выборах 26 марта 2006 года и продолжает отстаивать свои интересы в суде.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПППУ.

Как отмечается в сообщении, руководитель секретариата ПППУ, народный депутат Лев ГНАТЕНКО, напомнил, что Межпартийный съезд блока «Наша Украина» состоялся без приглашения делегатов от ПППУ, а его решения приняты без соблюдения установленных законодательством и соглашением о создании блока процедур. Именно поэтому Центральная избирательная комиссия своим решением отказала блоку «Наша Украина» в „обнулении” списка.

По словам Л.ГНАТЕНКО, в настоящее время судебные разбирательства продолжаются. Апелляционная жалоба от ПППУ, которой приостановлено решение Печерского районного суда в интересах «Нашей Украины», направлена в адрес Киевского апелляционного административного суда. Согласно процедуре, определенной Кодексом административного судопроизводства Украины, возможные сроки рассмотрения дела - 11-20 июня этого года.

«Это, в свою очередь, значит, что до решения суда и соответствующего постановления ЦИК сложения своих полномочий народными депутатами блока «Наша Украина» не имеет юридических последствий для действия статьи 82 Конституции Украины. В то же время кандидаты в народные депутаты от ПППУ по спискам избирательного блока НУ готовы войти в состав действующего парламента Украины», - отметил депутат.

ПППУ надеется, что Киевский апелляционный административный суд примет правовое решение и поддержит постановление ЦИК №23 от 30 апреля 2007 года.