Партия Кинаха играет на нервах Нашей Украины
Судебные разбирательства продолжаются
Партия промышленников и предпринимателей не собирается давать согласие на „обнуление” избирательного списка блока «Наша Украина» на выборах 26 марта 2006 года и продолжает отстаивать свои интересы в суде.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПППУ.
|Лев Гнатенко
По словам Л.ГНАТЕНКО, в настоящее время судебные разбирательства продолжаются. Апелляционная жалоба от ПППУ, которой приостановлено решение Печерского районного суда в интересах «Нашей Украины», направлена в адрес Киевского апелляционного административного суда. Согласно процедуре, определенной Кодексом административного судопроизводства Украины, возможные сроки рассмотрения дела - 11-20 июня этого года.
«Это, в свою очередь, значит, что до решения суда и соответствующего постановления ЦИК сложения своих полномочий народными депутатами блока «Наша Украина» не имеет юридических последствий для действия статьи 82 Конституции Украины. В то же время кандидаты в народные депутаты от ПППУ по спискам избирательного блока НУ готовы войти в состав действующего парламента Украины», - отметил депутат.
ПППУ надеется, что Киевский апелляционный административный суд примет правовое решение и поддержит постановление ЦИК №23 от 30 апреля 2007 года.