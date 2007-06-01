СБУ не владеет информацией об отравлении Цушко

Служба безопасности Украины не владеет информацией об отравлении министра внутренних дел Василия ЦУШКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам возле Секретариата Президента сообщил и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«У нас нет информации, что В.ЦУШКО отравили», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Мы желаем, чтобы Василий Петрович выздоровел, поэтому никаких резких комментариев давать не будем. Если можем помочь, обычно помогаем», - добавил он.

Отвечая на вопрос, как продвигается дело в отношении В.ЦУШКО, В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что СБУ продолжает расследование дела о захвате здания Генпрокуратуры в отношении должностных лиц милиции, которые были причастные к изданию незаконных приказов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 июня, народный депутат Украины, член фракции СПУ, Евгений ФИЛИНДАШ во время утреннего пленарного заседания ВР заявил, что информация о преднамеренном отравлении министра внутренних дел В.ЦУШКО отвечает действительности.

Е.ФИЛИНДАШ отметил, что ему лично известно, что В.ЦУШКО был отравлен, и известны уже и организаторы этого инцидента.

«Организаторы также известны, они находятся на довольно известной улице в центре Киева, неподалеку от Верховной Рады», - сказал народный депутат.

Е.ФИЛИНДАШ также заявил, что уже точно известно, как именно планировалось это отравление и как оно осуществлялось.

«Известна уже и сама причина такого отравления», - сказал он.

По его словам, это связано с тем, что в кризисной ситуации МВД осталось единственным силовым органом, который отказался подчиняться давлению со стороны Секретариата Президента.

25 мая и.о. генерального прокурора Виктор ШЕМЧУК заявил, что Служба безопасности Украины ведет расследование уголовного дела в отношении министра внутренних дел В.ЦУШКО за превышение служебных полномочий.

30 мая начальник Департамента связей с общественностью МВД Украины Константин СТОГНИЙ на брифинге сообщил, что В.ЦУШКО находится в госпитале МВД с инфарктом.

В тот же день адвокат Татьяна МОНТЯН заявила, что причиной болезни министра внутренних дел В.ЦУШКО стало отравление.

По словам Т.МОНТЯН, "он (В.ЦУШКО) знает, кто его отравил и почему, и я озвучу эту версию, если он не выживет. Он был полумертвый в понедельник. Я его видела собственными глазами".