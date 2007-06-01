БЮТ вернется в парламент только после указа Ющенко
Шевченко надеется на более эффективную работу
БЮТ не намерен участвовать в заседаниях парламента до продления Ющенко ее полномочий.
Об этом сказал член фракции БЮТ Андрей Шевченко. "Не будем (участвовать в заседании) без указа", - сказал он.
По словам Шевченко, члены БЮТ уже увидели, какими являются результаты работы парламента за предыдущие дни, и надеются, что после продления Ющенко полномочий Рады работа парламента станет более эффективной.
Как сообщалось, Верховная Рада открыла утреннее пленарное заседание и объявила перерыв. Сегодня истек срок, отведенный президентом для принятия Верховной Радой законов, необходимых для проведения досрочных парламентских выборов, намеченных на 30 сентября. Однако, все документы депутаты принять не успели.