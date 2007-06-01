Янукович и Мороз встретятся с иностранными послами
11:01, 01 июня 2007Политика
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Сегодня в 16-00 начнется встреча председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА и премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с представителями дипломатического корпуса, аккредитованными в Украине (ул. Грушевского, 5, конференц-зала).
Вход через первый подъезд.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины.
Встреча А.МОРОЗА с министром иностранных дел Словацкой Республики Я.КУБИШЕМ, ориентировочно, начнется после завершения встречи с послами.
Аккредитация представителей СМИ проводится 1 июня с 11-00 до 13-00 по тел. 255-30-74.
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