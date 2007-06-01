Ющенко встречается с Януковичем (дополнено)

Началась встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как сообщает пресс-служба Президента, встреча происходит в Секретариате главы государства.

Участие во встрече также принимает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Иван ПЛЮЩ.

Перед этим Президент провел встречу с лидерами оппозиции Вячеславом КИРИЛЕНКО, Юлией ТИМОШЕНКО, Иосифом ВИНСКИМ, а также с И.ПЛЮЩЕМ и первым заместителем секретаря СНБО Александром ТУРЧИНОВЫМ.

Также участие во встрече принял глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА.