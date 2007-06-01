Ющенко встречается с Януковичем (дополнено)
10:22, 01 июня 2007Политика
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Президент уже пообщался с Тимошенко
|Иван Плющ
Как сообщает пресс-служба Президента, встреча происходит в Секретариате главы государства.
Участие во встрече также принимает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Иван ПЛЮЩ.
Перед этим Президент провел встречу с лидерами оппозиции Вячеславом КИРИЛЕНКО, Юлией ТИМОШЕНКО, Иосифом ВИНСКИМ, а также с И.ПЛЮЩЕМ и первым заместителем секретаря СНБО Александром ТУРЧИНОВЫМ.
Также участие во встрече принял глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА.
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