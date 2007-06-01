Верховная Рада не смогла начать работу

В Верховной Раде Украины объявлен перерыв до 10.30.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, открыв пленарное утреннее заседание, заявил первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК. При этом он не уточнил, в связи с чем объявлен перерыв.

Согласно с повесткой дня на сегодня, парламент должен рассмотреть два законопроекта относительно изменений к закону о выборах народных депутатов относительно порядка проведения внеочередных выборов в ВР и замещения народных депутатов Украины, полномочия которых были досрочно прекращены.

Кроме того, в повестку дня включен проект закона о внесении изменений в ст. 9 Закона Украины «О выборах народных депутатов» относительно досрочного прекращения полномочий народных депутатов.

Также ВР планирует прекратить полномочия нынешнего состава ЦИК и назначить новых членов Центризбиркома.

Планируется также рассмотреть ряд других проектов законов.