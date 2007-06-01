Турчинов: ”парадом” в Генпрокуратуре командовали Цушко и Мороз

Первый заместитель Председателя Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов утверждает, что подразделения МВД в Генеральной прокуратуре Украины действовали по приказу Министра внутренних дел Василия Цушко и Спикера парламента Александра Мороза. Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1".

По словам А.Турчинова, В.Цушко действовал незаконно, отдавая такие приказы, передает ЛигаБизнесИнформ. А.Турчинов также утверждает, что видел документы о том, что В.Цушко отдал приказ предоставить ему дополнительные резервы, такие как спецподразделения "Омега", снайперов, штурмовые машины, огнестрельное оружие, патроны и прочее. А.Турчинов уточнил, что документы, подтверждающие это, он видел у командующего внутренних войск.

"Ситуация была достаточно серьезной. И если господин Цушко был бы уверен, что он чист перед Законом, он бы, извините, от страха не попал бы в больницу, он бы сейчас тут стоял, и мы бы с ним вели дискуссию. Я видел, как у него дрожали руки во время штурма Генеральной прокуратуры, ему не было что ответить", - сказал А.Турчинов. Он считает, что В.Цушко в такой ситуации должен был согласовать свои действия с Государственной службой охраны, и в случае необходимости предоставить им помощь. "Вместо этого, фактически по команде Мороза, который вообще не имеет отношения к этим вопросам, по команде Министра внутренних дел… (А.Турчинов не закончил предложение, но, очевидно, он имел в виду приказы относительно действий подразделения "Беркут" в Генпрокуратуре), - сказал зампредседателя СНБО.

Отвечая на вопрос, может ли он документально подтвердить свои слова, А.Турчинов сказал: "Я могу это подтвердить". Он не конкретизировал источник своих доказательств, равно как и улики, которые может предоставить.

Как сообщалось, 24 мая после появления информации о снятии с должности Генпрокурора Украины Святослава Пискуна, в здание Генеральной прокуратуры Украины ворвались представители Партии регионов. В частности, среди них присутствовали народные депутаты Вячеслав Лукьянов, Николай Якименко, Андрей Пенчук и другие. Вскоре после этого в здание Генпрокуратуры прибыл Министр внутренних дел Василий Цушко, а с ним - бойцы подразделения "Беркут".