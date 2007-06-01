Ющенко вернулся в Киев

09:07, 01 июня 2007
Политика
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Официальный визит завершен

Виктор Ющенко и Президент Республики Хорватия Степан Месич общаются во время официального визита Президента Украины в Хорватию. Загреб, 31 маяПрезидент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил официальный визит в Республику Хорватия и вернулся в Киев.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Загребе Президент Украины В.ЮЩЕНКО и Президент Хорватии Степан МЕСИЧ провели встречу в узком кругу, на которой обсудили последующее укрепление украинско-хорватского торгово-экономического сотрудничества, неотложные потребности украинского меньшинства в Хорватии, проведение в 2009–2010 гг. Дней украинской культуры у Хорватии и Дней культуры Хорватии в Украине.

После встречи состоялась церемония подписания двусторонних документов.

Глава Украинского государства также провел встречу с председателем Хорватского Сабору (парламента) Володимиром ШЕКСОМ и премьер-министром Хорватии Иво САНАДЕРОМ.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО встретился с представителями украинской громады Хорватии.

 

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