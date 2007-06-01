Чорновил: Ющенко решил работать по совместительству клоуном

Народный депутат Украины, член парламентской фракции Партии регионов Тарас Чорновил заявил о том, что внесение изменений в бюджет является частью договоренностей между Президентом и Премьер-министром.

Вместе с тем, народный депутат сказал, что Коалиция не будет голосовать за закон об императивном мандате в таком виде, как его предлагают оппозиционные фракции, «ибо, согласно этому закону, депутата можно лишить полномочий даже за то, что кому-то не понравится цвет его глаз или форма носа», - цитирует слова Чорновила пресс-служба Партии регионов.

Кроме того, Тарас Чорновил заявил, что Верховная Рада будет работать, как и работала, до дня принятия присяги новым составом Рады. «Я думаю, Ющенко будет день за днем продлевать дееспособность Рады, ведь он решил работать по совместительству не только Президентом, но и клоуном. Происходящее в парламенте – это клоунада, ведь в Конституции четко записано, что парламент дееспособен, пока новый состав Верховной Рады Украины не примет присягу. А что касается этих дней (29-31 мая, на которые Президент приостановил Указ о роспуске парламента), то это проблемы Президента и тех двух фракций («Наша Украина» и БЮТ). Это цирк, детская песочница, в которую мы не играем».