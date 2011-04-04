Кучма: Мельниченко занимался не охраной, а защитой от прослушивания

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА заверяет, что экс-майор Управления Госохраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО никогда не был его охранником, а в составе группы обеспечивал защиту главы государства от прослушивания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам возле Главного следственного управления Генеральной прокуратуры, куда в пятый раз пришел на допрос.

«Я хочу, чтобы вы понимали - он охранником Президента никогда не был. Он был прикомандирован к отделу Государственной охраны, который занимался защитой Президента от прослушивания. Так что делайте выводы», - сказал Л.КУЧМА.

При этом он добавил, что задачей Н.МЕЛЬНИЧЕНКО было вместе с другими 4-5 людьми зайти в кабинет, или в любое другое помещение, где должен был находиться Президент, и с помощью специальной аппаратуры проверить наличие-отсутствие прослушивающих устройств, что «МЕЛЬНИЧЕНКО под диваном нет, вот все его дело».

Также Л.КУЧМА отметил, что по возбужденному в отношении него уголовному делу нет никаких материалов, которые указывают, что он совершил преступление.

«По моему мнению, по мнению моих адвокатов, ну никаких абсолютно», - сказал Л.КУЧМА, в который раз отметив, что «пленки или плевки МЕЛЬНИЧЕНКО притянуты к делу”.

“Абсолютно. Ни одна экспертиза, в том числе, если дать возможность и международным экспертам еще раз ее сделать, она никогда не признает, что что-то там есть», - сказал бывший Президент.