Мартынюк пригласил БЮТ и Нашу Украину посоветоваться
19:42, 31 мая 2007Политика
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В ВР продолжется перерыв
В вечернем заседании Верховной Рады Украины продлен прерыв.
Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК попросил лидеров фракций «Наша Украина» и БЮТ принять участие в переговорах для согласования позиций по законопроектам, которые предусматривается рассмотреть.
Как сообщал УНИАН, около 18.30 в работе Верховной Рады Украины был объявлен перерыв до 19.00.
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