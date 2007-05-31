Мартынюк пригласил БЮТ и Нашу Украину посоветоваться

В вечернем заседании Верховной Рады Украины продлен прерыв.

Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК попросил лидеров фракций «Наша Украина» и БЮТ принять участие в переговорах для согласования позиций по законопроектам, которые предусматривается рассмотреть.

Как сообщал УНИАН, около 18.30 в работе Верховной Рады Украины был объявлен перерыв до 19.00.