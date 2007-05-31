Богатырёва: парламенту нужны ещё несколько дней

Координатор парламентской коалиции, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА считает, что нужно еще несколько дней для принятия законов, необходимых для проведения досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.Богатырёва сказала сегодня в интервью журналистам.

Она выразила убеждение, что «нам осталось несколько дней, чтобы работать, чтобы унормировать законодательную базу, по крайней мере в части досрочных выборов».

Комментируя сегодняшнее заявление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о том, что парламент сегодня должен завершить рассмотрение всех вопросов, Р.Богатырёва сказала: «Президенту нужно отказаться от практики держания морковки перед ишаком, который идет вгору и несет очень тяжелый, слишком тяжелый для него груз».

«И мне кажется, что из политической пипетки Президент не должен травмировать сознание общественное, выдавая указы о приостановлении определенных частей своего указа предыдущего на короткий срок», - прибавила Р.Богатырёва.

По ее словам, необходимо будет несколько дней для того, чтобы завершить принятие законов для проведения досрочных выборов. Она отметила, что позитивным является то, что парламент сегодня работает, и это пример для всех людей.

По её словам, «необходимо вывести людей из политического кризиса и политического противостояния». «И не нужно держать постоянно дамоклов меч над председателем парламента», - отметила Р.Богатырёва.

По ее словам, «путь, который мы проходим, и диалог, который мы ведем в зале, сложен, не прост, он постоянно наталкивается на противоречие как между оппозицией и коалицией, так и в середине самой коалиции».

Она отметила, что Президент и оппозиция должны отказаться от ультиматумов. По ее словам, те шаги, которые предпринял Виктор ЯНУКОВИЧ для поиска компромиссов, важнее, чем «тот шаг, который предлагает оппозиция, - 151 мандат выбросить на двор, и мы пошли себе дальше добывать в борьбе власть ради власти». Как сказала Р.Богатырёва, сегодня все законы до 20 часов могут быть приняты лишь в том случае, если депутаты будут только голосовать за них без всякого обсуждения.