Верховная Рада продлила работу до 20.00

18:09, 31 мая 2007
Политика
737 0

Подробностей ожидайте...

Александр Мороз и Адам Мартынюк во время заседания парламента. Киев, 30 маяПодробностей ожидайте...

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter