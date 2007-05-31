В Партии регионов придумали, как еще «отменить» выборы

Народный депутат от Партии регионов Владимир Зубанов убежден, что каждая политическая сила хочет выйти из политического кризиса с высоко поднятой головой. Комментарий нардепа приводит официальный сайт партии.

По его словам, никто не хочет оказаться в проигрыше. «Если оппозиция начала настаивать на внеочередных выборах, а мы согласились с этим, то теперь надо подумать о том, как достойно выйти из этой ситуации», - отметил В. Зубанов.

Выходов, с точки зрения парламентария, может быть несколько. Первый – оппозиция не находит 151 сложенный депутатский мандат, поэтому по ее вине договоренности не срабатывают. Этот вариант депутат-регионал считает вполне реальным. Второй вариант таков – принимается закон о временном действии императивного мандата до выборов 2011 года, чтобы те политические силы, которые сейчас есть, сохранили своих депутатов, «которые бы не ходили туда-сюда». В. Зубанов считает, что некоторым силам, таким, как БЮТ, лучше сохранить существующее количество депутатов, чем после выборов получить меньше, «потому что рейтинг этой силы сейчас падает».

В. Зубанов напомнил также о меркантильных интересах депутатов: «квартиры заберут, зарплаты не будут получать, льготы, пенсии – все пропадет». Главное же, по его мнению, в том, что оппозиция побаивается, что в том случае, если выборы состоятся, у Коалиции найдутся механизмы сохранить статус-кво. «Например, если будут намеки на фальсификации со стороны оппозиционных партий, то Коалиция может просто не признать эти выборы, не принять присягу. (Депутат говорит о ситуации, когда численный состав Верховной Рады составляет менее 300 мандатов, что автоматически означает недееспособность парламента и «пролонгирует» деятельность настоящего состава до окончания очередных внеочередных выборов – ред.) Тогда депутаты от Коалиции сохраняют свои мандаты до нового парламента, а у оппозиции этих мандатов не будет вообще. Они остаются обычными гражданами Украины», - подчеркнул В. Зубанов.

Он убежден, что именно это больше всего беспокоит оппозицию, и по этой причине оппозиционные депутаты не рискнут сейчас идти на сложение мандатов.

«Сейчас они сложат мандаты – и три месяца до выборов они не депутаты. Они не смогут зайти в ЦИК, в прокуратуру, в Кабмин, в Верховную Раду – никуда. Они теряют помощников, кабинеты в комитетах Верховной Рады, бесплатный проезд, телефонную связь», - объяснил В. Зубанов.