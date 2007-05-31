ЦИК пополнила ряды депутатов Нашей Украины

Центральная избирательная комиссия сегодня на своем заседании зарегистрировала Богдана КОСТЫНЮКА народным депутатом Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.

Как сообщалось, 30 мая Центризбирком признал избранным народным депутатом Украины в многомандатном общегосударственном избирательном округе КОСТЫНЮКА Богдана Ивановича, включенного в избирательный список блока "Наша Украина" под № 88. Выяснив, что Б.КОСТЫНЮК должным образом выполнил все требования Закона о выборах, Комиссия зарегистрировала его народным депутатом Украины. (Б.КОСТЫНЮК признан народным депутатом вместо Анатолия КИНАХА, депутатские полномочия которого были досрочно прекращены Верховной Радой 5 апреля в связи с назначением его министром экономики).

Кроме того, на заседании рассмотрены проекты Типового положения об органе (отделе) администрирования Государственного реестра избирателей и Типового положения об органе (отделе) ведения Государственного реестра избирателей, которые поступили в Центральную избирательную комиссию 30 мая 2007 года для согласования. После соответствующего обсуждения Комиссия согласовала эти проекты с отдельными замечаниями, которые будут поданы в Кабинет Министров Украины.