Кириленко обещает сегодня 65 заявлений

Фракция «Наша Украина» сегодня зарегистрирует в аппарате Верховной рады 65 заявлений о выходе из фракции народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил лидер фракции “Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что 62 заявления на данный момент есть у него на руках, еще 3 заявления до 18.00 будут привезены в парламент.

В.КИРИЛЕНКО продемонстрировал журналистам заявления народных депутатов, которые были написаны ими собственноручно и датированы 17-18 апреля. По его словам, в дальнейшем съезд на основе таких заявлений примет решение о досрочном прекращении полномочий народных депутатов. Такой подход к делу «является результативным», - сказал В.КИРИЛЕНКО. Он отметил, что это даст возможность обеспечить согласованное участие политических сил в выборах 30 сентября.

Отвечая на вопрос, почему депутаты писали заявления о выходе из фракции, а не о сложении полномочий, В.КИРИЛЕНКО отметил, что заявления, которые были бы написаны о сложении полномочий, должны были бы быть подтверждены голосованием в ВР.

Лидер фракции «Наша Украина» также отметил, что регистрация заявлений в аппарате ВР откроет путь к принятию полного пакета законопроектов, необходимых для проведения досрочных выборов. «При условии политической воли коалиции этот пакет можно принять за 30-40 минут», - сказал В.КИРИЛЕНКО.