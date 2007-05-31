Самое сложное Верховная Рада отложила на потом

Верховная Рада сейчас время рассматривает законопроекты, необходимые для вступления Украины во Всемирную организацию торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам председателя ВР Александра МОРОЗА, во время консультаций выяснилось, что между политическими силами есть достаточно много разногласий в подходах к законопроекту относительно изменений к выборам народных депутатов Украины.

По его словам, сейчас «нарабатывается таблица разногласий». А.МОРОЗ прибавил, что без такой таблицы работать невозможно.

А.МОРОЗ в связи с этим предложил сейчас рассматривать законопроекты относительно ВТО, а позже вернуться к законопроекту о внесении изменений в закон о выборах.