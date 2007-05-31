Европа предупредила Украину, что у нее может лопнуть терпение

Европейский парламент призывает участников политического процесса в Украине соблюдать достигнутый компромисс, касающийся урегулирования политической ситуации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель Специальной делегации Европейского парламента Адриан СЕВЕРИН.

«Мы призываем всех участников украинского политического процесса соблюдать достигнутый компромисс и мораторий на какие-либо односторонние действия», - сказал он.

Он отметил, что европейские депутаты прибыли в Украину для того, чтобы оценить суть подписанного совместного заявления Президента Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА и Председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА, насколько оно является незыблемым и пользуется народной поддержкой.

А.СЕВЕРИН отметил, что ЕС приветствует такое соглашение, поскольку оно является результатом политических договоренностей, а не следствием проявления насилия или столкновений на улице.

По его словам, это заявление дает гарантии, что парламентские выборы состоятся и будут демократическими и прозрачными.

Кроме того, документ позволяет принять минимальный пакет законов и норм, которые важны для жизни людей. “Мы приветствуем это соглашение, поскольку оно указывает на необходимость завершения конституционной реформы, создания соответствующей системы сдерживаний и противовесов, чтобы все происходило в Украине в конституционном русле”, - сказал европарламентарий.

В то же время А.СЕВЕРИН отметил, что заявление является важным шагом, но в нем не полностью определены корни тех проблем, которые привели к возникновению нынешнего кризиса. ”Мы пришли к выводу, что существуют глубокие разногласия между основными участниками политического процесса в Украине, что является потенциально опасным”, - добавил А.СЕВЕРИН.

Он считает, что наступило время для всех подписантов заявления приняться за решение проблем без привлечения уличных участников. “Они должны сосредоточить свое внимание именно на том, что было согласовано, а не на том, почему еще существуют какие-то разногласия”, считает А.СЕВЕРИН.

Он также призвал всех политических и гражданских лидеров успешно завершить конституционную реформу, чтобы “был установлен надежный механизм сдерживаний и противовесов, чтобы было четкое разграничение всех ветвей власти и чтобы установилось верховенство права в Украине”.

По его словам, любые проявление насилия, любые недемократические действия или несоблюдение достигнутого согласия приведет к эскалации конфликта и нанесет большой вред интеграции Украины в ЕС.

А.СЕВЕРИН также отметил, что представители коалиции и оппозиции во время встреч с депутатами Европарламента выражали готовность с уважением относиться к закону и использовать лишь законные способы достижения цели. “Но после того, как делались такие заявления, наши собеседники высказывали те или другие мнения, которые уже расходились с этими заявлениями. Видимо не нужно уж слишком проникаться такими разногласиями, но нас это очень тревожит”, - сказал он.

А.СЕВЕРИН выразил готовность Европарламента оказать всевозможную помощь Украине, если в этом будет необходимость.

Он подчеркнул, что несоблюдение достигнутых договоренностей приведет к очень серьезным последствиям, скажется на общих настроениях общества, на отношениях Украины с ЕС и передовым международным сообществом .

Как сообщалось, во время миссии по изучению ситуации в Украине 29-31 мая делегация Европарламента встретилась с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, Председателем Верховной Рады Украины Александром МОРОЗОМ, лидерами всех парламентских фракций, судьями Конституционного Суда Украины, председателем Центральной избирательной комиссии Украины Ярославом ДАВИДОВИЧЕМ, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Иваном ПЛЮЩЕМ и представителям гражданского общества Украины.