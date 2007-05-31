Гриценко говорит, что Цушко просил у него оружие и боеприпасы

Министр обороны Анатолий Гриценко заявляет, что министр внутренних дел Василий Цушко просил армию передать милиции оружие и боеприпасы.

Об этом Гриценко сказал журналистам в учебном центре "Десна" (Черниговская область), сообщает Украинская правдасо ссылкой на Обком.

По его словам, в период обострения политического кризиса, а также разворачивания противостояния в Генпрокуратуре к нему обратился Цушко и попросил передать 11 тыс. единиц стрелкового оружия и десятки миллионов единиц боеприпасов.

Гриценко отметил, что конкретных пояснений по поводу предназначения оружия и боеприпасов он не получил.

"Я принял отрицательное решение, и сейчас, оглядываясь назад, считаю, что это было абсолютно правильно", - сказал Гриценко.

Он подчеркнул, что ответил Цушко отказом 15-16 мая.

"Я сказал, что не имею такой возможности, хотя на самом деле такая возможность была", - сказал министр.