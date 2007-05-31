В НУ подозревают коалицию в попытках протянуть еще две недели

Фракция «Наша Украина» считает, что некоторые представители коалиции умышленно затягивают с принятием документов для проведения досрочных парламентских выборов, чтобы ревизовать договоренности между Президентом Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил лидер фракции «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО.

По его мнению, подтверждением этому является тот факт, что ВР приняла изменения в госбюджет только в первом чтении. По словам В.КИРИЛЕНКО, все делается для того, чтобы затянуть принятие пакета документов как минимум на две недели. «Делается попытка провести ревизию договоренностей», - сказал он.

В.КИРИЛЕНКО также отметил, что председатель ВР Александр МОРОЗ должен обеспечить выполнение всех договоренностей. «Но председатель ВР сегодня в очередной раз продемонстрировал свое нежелание выполнять нормы совместного заявления», - сказал лидер фракции «Наша Украина». Он отметил, что фракция настаивает, чтобы до конца сегодняшнего дня (до 24.00) был принят весь необходимый пакет документов.

«Мы убеждены, что ответственные политические силы, в том числе Партия регионов, будут реализовывать эти договоренности», - сказал В.КИРИЛЕНКО.