ЮЩЕНКО СТАВИТ ВЕРХОВНОЙ РАДЕ УЛЬТИМАТУМ (обновлено)

Досрочные парламентские выборы состоятся через 60 дней, если Верховная Рада сегодня не реализует достигнутые договоренности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на пресс-конференции в Загребе.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в Украине наблюдался глубокий политический кризис, но удалось найти демократический выход из него.

Он выразил надежду, что сегодня ВР реализует договоренности, достигнутые в ходе переговоров на высшем уровне. В противном случае фракции БЮТ и «Наша Украина» проведут съезды, где будет формализирован выход депутатов из парламента, парламент станет неправомочным и, в соответствии с Конституцией, через 60 дней состоятся выборы. «Если этот ответ (реализация договоренностей – УНИАН) не будет найден, политические силы БЮТ и «Нашей Украины» проводят съезды, на съездах формализируется решение о выходе и соответственно через 60 дней наступает дата выборов», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Также Президент рассказал хорватским журналистам о политических процессах в Украине, в том числе и приведших к кризису. Он выразил надежду, что политические силы станут более сильными и консолированными после этих событий.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что в Украине разработан план выхода из кризиса, который сегодня реализуется. По его словам, очень важным является то, что все политические силы считают необходимым провести досрочные парламентские выборы.

Он рассказал, что вчера парламент возобновил свою работу, и выразил убеждение, что сегодня депутаты примут все необходимые решения для проведения выборов в сентябре.

Как сообщал УНИАН, согласно договоренностям руководителей государства, внеочередные выборы должны состояться 30 сентября. Перед этим ВР должна принять законопроекты, необходимые для обеспечения проведения этих выборов.

Президент Украины 29 мая приостановил действие своего Указа о роспуске ВР V созыва на два дня для принятия законопроектов.

Между тем Верховная Рада не успела приняли законопроекты, необходимые для проведения внеочередных парламентских выборов 30 сентября.

Сегодня, 31 мая, В.ЮЩЕНКО своим указом продлил еще на один день легитимность Верховной Рады V созыва.