КС уже признал неконституционным указ Ющенко о роспуске парламента?
14:22, 31 мая 2007Политика
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"Главред" опубликовал документ
У Конституционного суда Украины уже готово решение по представлению 160 народных депутатов о соответствии Конституции Украины второго указа Виктора Ющенко о роспуске парламента. На сайте «Главред» размещена копия документа, оформленного как решение Конституционного суда.
Решение суда включает такие пункты:
Признать указ Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады от 26 апреля таким, что не отвечает Конституции.
С момента опубликования решения КС указ Президента теряет силу.
Решение Кс обязательно к исполнению на всей территории Украины.
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