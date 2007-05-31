КС уже признал неконституционным указ Ющенко о роспуске парламента?

14:22, 31 мая 2007
Политика
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"Главред" опубликовал документ

У Конституционного суда Украины уже готово решение по представлению 160 народных депутатов о соответствии Конституции Украины второго указа Виктора Ющенко о роспуске парламента.  На сайте «Главред» размещена копия документа, оформленного как решение Конституционного суда.

Решение суда включает такие пункты:

Признать указ Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады от 26 апреля таким, что не отвечает Конституции.

С момента опубликования решения КС указ Президента теряет силу.

Решение Кс обязательно к исполнению на всей территории Украины.

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