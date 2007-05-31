КС уже признал неконституционным указ Ющенко о роспуске парламента?

У Конституционного суда Украины уже готово решение по представлению 160 народных депутатов о соответствии Конституции Украины второго указа Виктора Ющенко о роспуске парламента. На сайте «Главред» размещена копия документа, оформленного как решение Конституционного суда.

Решение суда включает такие пункты:

Признать указ Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады от 26 апреля таким, что не отвечает Конституции.

С момента опубликования решения КС указ Президента теряет силу.

Решение Кс обязательно к исполнению на всей территории Украины.