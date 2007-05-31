Балога: Ющенко не может позволить себе быть упрямым формалистом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает коалицию продемонстрировать сегодня реальную, а не мнимую готовность к ответственному компромиссу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом сообщил руководитель президентского Секретариата Виктор БАЛОГА, комментируя Указ главы государства о продлении еще на один день – на 31 мая - легитимности ВР V созыва.

Как отметил В.БАЛОГА, Президент Украины продлил на день полномочия Верховной Рады, чтобы обеспечить результативное воплощение договоренностей от 27 мая.

«Глава государства в сложившейся критической ситуации не может позволить себе быть упрямым формалистом. Не следует отнимать у парламента столь необходимые для продуктивной работы часы, которые определят характер развития страны на годы», - объяснил В.БАЛОГА.

При этом он указал, что вчерашнее законотворчество, предложенное депутатами от большинства, имело тревожные признаки срыва компромиссных решений Президента, премьер-министра и Председателя Верховной Рады пятого созыва. «Не впервые, когда политические силы, которые создали парламентскую коалицию, забывают о взятых обязательствах. Так было в 2006 году после подписания Универсала национального единства, так произошло и после совместного решения Президента и премьера от 4 мая этого года. Это опасная для государства тенденция, которую нужно решительно сломать», - заявил В.БАЛОГА.

По его словам, «общественность четко помнит, что под важными договоренностями общенационального масштаба стоят подписи конкретных политиков. Эта авторизация предусматривает обязательность и ответственность».

Руководитель Секретариата напомнил о готовности Президента подписать все законы из согласованного пакета, которые примет временно восстановленная в правах Верховная Рада. «Глава государства уже скрепил своей подписью несколько важных социально-экономических законов. На очереди законодательные акты, которые откроют дорогу к внеочередным выборам. Их принятия страна ждет сегодня», - подчеркнул В.БАЛОГА.

Он отметил, что общество признало переизбрание парламента единственным средством «лечения политического паралича. Президент непреклонен в своем стремлении вывести страну из кризисного пике. Это сплотит Украину. Однако над этим должен работать не только Виктор ЮЩЕНКО. Коалиция сегодня должна продемонстрировать реальную, а не видимую готовность к ответственному компромиссу. Неприемлемы любые сценарии по искусственному замусоливанию договоренностей, которые одобрительно восприняли во всей стране».