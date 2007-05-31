В Верховной Раде Украины началось пленарное заседание
10:27, 31 мая 2007Политика
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Присутствуют все фракции
Как передает корреспондент УНИАН, в заседании принимают участие депутаты всех без исключения фракций.
Кроме того, в сессионный зал прибыл первый вице-премьер-министр - министр финансов Украины Николай АЗАРОВ.
Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом продлил еще на один день – на 31 мая - легитимность ВР V созыва, чтобы она приняла законодательную базу для проведения внеочередных парламентских выборов.
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