В Верховной Раде Украины началось пленарное заседание

Как передает корреспондент УНИАН, в заседании принимают участие депутаты всех без исключения фракций.

Кроме того, в сессионный зал прибыл первый вице-премьер-министр - министр финансов Украины Николай АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом продлил еще на один день – на 31 мая - легитимность ВР V созыва, чтобы она приняла законодательную базу для проведения внеочередных парламентских выборов.