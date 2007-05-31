Ющенко подарил Верховной Раде еще один день жизни

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом продлил еще на один день легитимность Верховной Рады V созыва.

Текст соответствующего указа обнародован на официальном сайте главы государства.

Согласно с документом, В.Ющенко внес в статью 1 Указа Президента Украины от 29 мая 2007 года № 476 «Об остановке действия статьи 2 Указа Президента Украины от 26 апреля 2007 года № 355» изменение, заменив слова и цифры «на 29 и 30 мая 2007 года» словами и цифрами «на 29, 30 и 31 мая 2007 года».

Указ вступает со дня его официального обнародования.

Как сообщалось, Президент Украины 29 мая приостановил действие своего Указа о роспуске ВР V созыва на два дня для принятия законопроектов.

Между тем Верховная Рада не успела принять законопроекты, необходимые для проведения внеочередных парламентских выборов 30 сентября.