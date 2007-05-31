Пискун разрывается между БЮТ и Партией регионов

Уволенный Президентом с должности генерального прокурора Святослав Пискун готов вернуться к партийной работе, если не будет работать генпрокурором.

"Я борюсь за верховенство права в этой стране. Если не буду работать генпрокурором, то вернусь к партийной работе. Я выбираю между БЮТ и Партией регионов", - сказал он в интервью газете "24".

Объясняя, почему Блок Юлии Тимошенко, Пискун ответил: "У меня там много друзей".

В то же время, на вопрос, собирается ли он бороться за кресло генпрокурора, он сказал: "Боже упаси. Кресло было и будет или не будет".

Назвать же причину своего увольнения Пискун не смог: "Есть люди, которые принимают спонтанные решения. Возможно, Президент проснулся не так, возможно что-то навеяло к вечеру", - отметил он.

Украинская правда