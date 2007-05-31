Ющенко и Янукович посадят Медведько в кресло Пискуна?

Договоренность президента Виктора Ющенко и премьера Виктора Януковича будет предусматривать, что Генпрокуратуру будет возглавлять Александр Медведько.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на свои источники. По информации издания об этом на заседании фракции БЮТ в среду ночью своим однопартийцам сообщила лидер блока Юлия Тимошенко.

По ее словам, при Медведько первым заместителем генпрокурора будет Виктор Шемчук, которого Ющенко назначил и.о. генпрокурора.

Также предполагается, что Шемчук будет отвечать за следствие в Генпрокуратуре.